Італія - Україна 2:1. Як це було

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Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Груповий етап, група C 12 вересня, 2023 рік. 21:45 Збірна Італії - збірна України Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія) Трансляція - MEGOGO, Суспільне

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Матч завершено! Збірна України мінімально поступається на Сан-Сіро!

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

87' Пішов простріл у штрафний майданчик збірної України, але вдалося відбитися захисникам.

85' Мудрик подавав на дальню стійку, там Конопля зміг виграти верхову боротьбу, але удар головою вийшов неточним.

84' Заміни від обох команд: Сидорчук змінив Степаненка, а Крістанте Бареллу.

83' Пробивав Мудрик - вище воріт пройшов м'яч.

81' Буяльський класно прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний.

80' Орсоліні виконував подачу з правого флангу - м'яч вийшов за межі поля.

78' Забарний також отримає "гірчичник" від Алехандро Ернандеса.

76' Степаненко зірвав атаку італійців, жовта картка для капітана.

74' Ще заміни в збірній України: замість Зінченка та Циганкова на поле вийшли Буяльський та Ванат.

72' Подвійна заміна в складі збірної Італії: замість Распадорі та Дзаньоло на поле вийшли Ретегі та Орсоліні.

71' Мудрик збив суперника на правому фланзі. Небезпечний стандарт для господарів.

69' Арбітр очікував на підказку від ВАР-асистента щодо можливого пенальті у ворота збірної України - без 11-метрового.

68' Небезпечний момент біля воріт Бущана, кілька ударів наносили італійці і навіть влучили у поперечину.

67' Знову італійці атакують і знову Бущан тягне.

66' Скалвіні головою небезпечно пробивав, трохи вище воріт пролетів м'яч.

64' Локателлі прострілював з правого флангу - кутовий.

62' Конопля збив Ньйонто на фланзі і отримав жовту картку від рефері.

61' Мудрик увірвався у карний майданчик, але там помилився із дриблінгом і втратив м'яч.

60' Распадорі пробивав з-під Забарного, Бущан рятує збірну України.

59' Також дві заміни від Сергія Реброва: Мудрик та Яремчук замінили Ярмоленка та Довбика.

58' Подвійна заміна в складі збірної Італії: замість Дзакканьї та Ді Марко на поле вийшли Ньйонто та Бірагі.

56' Ярмоленко боровся із Дзаньоло і порушив правила.

54' Небезпечно Дзаканньї пробивав з 11-метрової позначки, трохи повз ворота пройшов м'яч.

52' Ді Марко подавав з лівого флангу, захисники відбиваються.

51' Довбик увірвався у штрафний майданчик, але пробив повз ворота.

49' Циганков пробивав з хорошої позиції, але влучив у захисника.

47' Локателлі заробив небезпечний штрафний для збірної Італії.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна України мінімально поступається Італії.

45' 2 хвилини додав арбітр до першої половини гри!

43' Ярмоленко на газоні лежить і тримається за обличчя, арбітр призупиняє гру.

41' ГОООООООООЛ! Збірна України відіграє один гол! Ярмоленко був першим на добиванні після сейва Доннарумми і невдалої скидки Ді Маркіо.

40' Намагався Ярмоленка закинути на Циганкова, але Віктора випередили захисники "скуадра адзурри".

38' Миколенко зірвав контратаку і отримав жовту картку.

36' Артем Довбив пробивав по воротах, Доннарумма потягнув цей удар.

34' Довбик опинився у штрафному майданчику, але після невдалої обробки м'яча Артем порушив правила.

32' Ді Марко влучив у Коноплю після удару з льоту.

30' 2:0! Арбітр зараховує це взяття воріт! Фраттезі вдало підібрав м'яч і відзначився дублем.

29' Очікуємо на перегляд ВАР, адже у попередньому епізоді італійці забили у ворота Бущана.

28' Дзаніоло змістився у центр, пробив по воротах і влучив у нападника, який був у офсайді.

26' Ярмоленко порушив правила на фланзі.

24' Продовжує збірна Італії контролювати м'яч.

22' Конопля зіткнувся з Ді Маркіо на фланзі, але без штрафного. Удар від воріт для збірної Італії.

20' Знову Бущану доводить грати на виході і розпочинати атаку збірної України з власної половини.

18' Доннарумма під тиском вирішив вибити м'яч в аут.

16' Барелла пробивав по воротах з дуже близької дистанції, але влучив у захисника. Небезпечно Італія атакує.

14' Распадорі помилився з передачею і подарував м'яч збірній Україні.

12' Гол! Збірна Італії відкриває рахунок у матчі. Дзакканьї обікрав Судакова, віддав на Фраттезі і вдало пробив повз Бущана.

11' Распадорі обікрав Забарного у штрафному майданчику і пробив по воротах - над поперечиною пролетів м'яч.

10' Розіграли корнер італійці, Ді Марко після цього подав за межі поля.

9' Кутовий заробляє збірна Італії.

7' Ді Лоренцо виконував закидання в штрафний майданчик, але Бущан вийшов з воріт і вибив м'яча подалі кулаками.

5' Кривцов головою вибиває м'яч в аут після подачі з правого флангу.

3' Ді Лоренцо з дальньої дистанції пробивав - вище воріт.

2' Активно пресингують українці свого суперника на чужій половині поля з перших хвилин.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь постраждалих від землетрусу в Марокко і Лівії.

Звучить гімн Італії!

На Сан-Сіро лунає гімн України.

Команди виходять на поле!

Тим часом молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Італійська команда зіграє в синій формі.

Гравці обох команд вийшли на поле для передматчевої розминки.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Довбик

Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Попов, Караваєв, Назарина, Буяльський, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скалвіні, Бастоні, Дімарко, Локателлі, Барелла, Фраттезі, Дзаньоло, Закканьї, Распадорі

Збірна України в гостях зіграє проти збірної Італії в межах 6 туру кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, 12 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:30.

Напередодні матчу в Мілані українці одноосібно посідають другу сходинку в групі, італійці - треті.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 5 4 1 0 16-2 13 2 Україна 4 2 1 1 5-5 7 3 Італія 3 1 1 1 4-3 4 4 Північна Македонія 4 1 1 2 5-12 4 5 Мальта 4 0 0 4 1-9 0

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