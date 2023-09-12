Молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 вересня, у матчі кваліфікації Євро-2025 збірна України (U-21) здолала Північну Ірландію (U-21).
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив захисник українців Віталій Роман.
Наступний свій матч молодіжна збірна України проведе 12 жовтня. Суперником буде збірна Люксембургу.
Україна (U-21) - Північна Ірландія (U-21) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Роман
Україна U-21: Нещерет, Батагов, Салюк, Смоляков, Роман, Бражко, Рубчинський, Ярмолюк (Павлюк 88), Брагару, Волошин (Квасниця 58), В'юнник (Краснопір 68)
Північна Ірландія U-21: Макмаллан, Макклелланд, Фогарті, Стюарт, Форбс, Маршалл, Макдоннелл, Джонстон, Маккірнан, Макгакін (Аллен 84), Келлі (Девлін 76)
Попередження: Маршалл 67