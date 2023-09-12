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Молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025

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Молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 вересня, у матчі кваліфікації Євро-2025 збірна України (U-21) здолала Північну Ірландію (U-21).

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив захисник українців Віталій Роман.

Наступний свій матч молодіжна збірна України проведе 12 жовтня. Суперником буде збірна Люксембургу.

Євро-2025 U-21 - Кваліфікація
Група F
12 вересня

Україна (U-21) - Північна Ірландія (U-21) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Роман

Україна U-21: Нещерет, Батагов, Салюк, Смоляков, Роман, Бражко, Рубчинський, Ярмолюк (Павлюк 88), Брагару, Волошин (Квасниця 58), В'юнник (Краснопір 68)

Північна Ірландія U-21: Макмаллан, Макклелланд, Фогарті, Стюарт, Форбс, Маршалл, Макдоннелл, Джонстон, Маккірнан, Макгакін (Аллен 84), Келлі (Девлін 76)

Попередження: Маршалл 67

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