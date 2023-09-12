Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
|Груповий етап, група C
|12 вересня, 2023 рік. 21:45
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Збірна Італії - збірна України
|Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)
|Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)
|Трансляція - MEGOGO, Суспільне
Пряма трансляція
Завершується перший тайм. Збірна України мінімально поступається Італії.
45' 2 хвилини додав арбітр до першої половини гри!
43' Ярмоленко на газоні лежить і тримається за обличчя, арбітр призупиняє гру.
41' ГОООООООООЛ! Збірна України відіграє один гол! Ярмоленко був першим на добиванні після сейва Доннарумми і невдалої скидки Ді Маркіо.
40' Намагався Ярмоленка закинути на Циганкова, але Віктора випередили захисники "скуадра адзурри".
38' Миколенко зірвав контратаку і отримав жовту картку.
36' Артем Довбив пробивав по воротах, Доннарумма потягнув цей удар.
34' Довбик опинився у штрафному майданчику, але після невдалої обробки м'яча Артем порушив правила.
32' Ді Марко влучив у Коноплю після удару з льоту.
30' 2:0! Арбітр зараховує це взяття воріт! Фраттезі вдало підібрав м'яч і відзначився дублем.
29' Очікуємо на перегляд ВАР, адже у попередньому епізоді італійці забили у ворота Бущана.
28' Дзаніоло змістився у центр, пробив по воротах і влучив у нападника, який був у офсайді.
26' Ярмоленко порушив правила на фланзі.
24' Продовжує збірна Італії контролювати м'яч.
22' Конопля зіткнувся з Ді Маркіо на фланзі, але без штрафного. Удар від воріт для збірної Італії.
20' Знову Бущану доводить грати на виході і розпочинати атаку збірної України з власної половини.
18' Доннарумма під тиском вирішив вибити м'яч в аут.
16' Барелла пробивав по воротах з дуже близької дистанції, але влучив у захисника. Небезпечно Італія атакує.
14' Распадорі помилився з передачею і подарував м'яч збірній Україні.
12' Гол! Збірна Італії відкриває рахунок у матчі. Дзакканьї обікрав Судакова, віддав на Фраттезі і вдало пробив повз Бущана.
11' Распадорі обікрав Забарного у штрафному майданчику і пробив по воротах - над поперечиною пролетів м'яч.
10' Розіграли корнер італійці, Ді Марко після цього подав за межі поля.
9' Кутовий заробляє збірна Італії.
7' Ді Лоренцо виконував закидання в штрафний майданчик, але Бущан вийшов з воріт і вибив м'яча подалі кулаками.
5' Кривцов головою вибиває м'яч в аут після подачі з правого флангу.
3' Ді Лоренцо з дальньої дистанції пробивав - вище воріт.
2' Активно пресингують українці свого суперника на чужій половині поля з перших хвилин.
1' Матч розпочався!
Хвилина мовчання на честь постраждалих від землетрусу в Марокко і Лівії.
Звучить гімн Італії!
На Сан-Сіро лунає гімн України.
Команди виходять на поле!
Тим часом молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025.
Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Італійська команда зіграє в синій формі.
Гравці обох команд вийшли на поле для передматчевої розминки.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Довбик
Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Попов, Караваєв, Назарина, Буяльський, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скалвіні, Бастоні, Дімарко, Локателлі, Барелла, Фраттезі, Дзаньоло, Закканьї, Распадорі
Збірна України в гостях зіграє проти збірної Італії в межах 6 туру кваліфікації Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, 12 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:30.
Напередодні матчу в Мілані українці одноосібно посідають другу сходинку в групі, італійці - треті.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|5
|4
|1
|0
|16-2
|13
|2
|Україна
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3
|Італія
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|4
|Північна Македонія
|4
|1
|1
|2
|5-12
|4
|5
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1-9
|0
Факти й цифри
- Україна зіграє з Італією вдев'яте;
- У попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках;
- Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12;
- Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені;
- Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй;
- Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль;
- Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966);
- Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.