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Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:34 6272 0
Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
12 вересня, 2023 рік. 21:45

Збірна Італії - збірна України
Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)
Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)
Трансляція - MEGOGO, Суспільне

Пряма трансляція

Завершується перший тайм. Збірна України мінімально поступається Італії.

45' 2 хвилини додав арбітр до першої половини гри!

43' Ярмоленко на газоні лежить і тримається за обличчя, арбітр призупиняє гру.

41' ГОООООООООЛ! Збірна України відіграє один гол! Ярмоленко був першим на добиванні після сейва Доннарумми і невдалої скидки Ді Маркіо.

40' Намагався Ярмоленка закинути на Циганкова, але Віктора випередили захисники "скуадра адзурри".

38' Миколенко зірвав контратаку і отримав жовту картку.

36' Артем Довбив пробивав по воротах, Доннарумма потягнув цей удар.

34' Довбик опинився у штрафному майданчику, але після невдалої обробки м'яча Артем порушив правила.

32' Ді Марко влучив у Коноплю після удару з льоту.

30' 2:0! Арбітр зараховує це взяття воріт! Фраттезі вдало підібрав м'яч і відзначився дублем.

29' Очікуємо на перегляд ВАР, адже у попередньому епізоді італійці забили у ворота Бущана.

28' Дзаніоло змістився у центр, пробив по воротах і влучив у нападника, який був у офсайді.

26' Ярмоленко порушив правила на фланзі.

24' Продовжує збірна Італії контролювати м'яч.

22' Конопля зіткнувся з Ді Маркіо на фланзі, але без штрафного. Удар від воріт для збірної Італії.

20' Знову Бущану доводить грати на виході і розпочинати атаку збірної України з власної половини.

18' Доннарумма під тиском вирішив вибити м'яч в аут.

16' Барелла пробивав по воротах з дуже близької дистанції, але влучив у захисника. Небезпечно Італія атакує.

14' Распадорі помилився з передачею і подарував м'яч збірній Україні.

12' Гол! Збірна Італії відкриває рахунок у матчі. Дзакканьї обікрав Судакова, віддав на Фраттезі і вдало пробив повз Бущана.

11' Распадорі обікрав Забарного у штрафному майданчику і пробив по воротах - над поперечиною пролетів м'яч.

10' Розіграли корнер італійці, Ді Марко після цього подав за межі поля.

9' Кутовий заробляє збірна Італії.

7' Ді Лоренцо виконував закидання в штрафний майданчик, але Бущан вийшов з воріт і вибив м'яча подалі кулаками.

5' Кривцов головою вибиває м'яч в аут після подачі з правого флангу.

3' Ді Лоренцо з дальньої дистанції пробивав - вище воріт.

2' Активно пресингують українці свого суперника на чужій половині поля з перших хвилин.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь постраждалих від землетрусу в Марокко і Лівії.

Звучить гімн Італії!

На Сан-Сіро лунає гімн України.

Команди виходять на поле!

Тим часом молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Італійська команда зіграє в синій формі.

Гравці обох команд вийшли на поле для передматчевої розминки.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Довбик

Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Попов, Караваєв, Назарина, Буяльський, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скалвіні, Бастоні, Дімарко, Локателлі, Барелла, Фраттезі, Дзаньоло, Закканьї, Распадорі

Збірна України в гостях зіграє проти збірної Італії в межах 6 туру кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, 12 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:30.

Напередодні матчу в Мілані українці одноосібно посідають другу сходинку в групі, італійці - треті.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 5 4 1 0 16-2 13
2  Україна 4 2 1 1 5-5 7
3  Італія 3 1 1 1 4-3 4
4  Північна Македонія 4 1 1 2 5-12 4
5  Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Факти й цифри

  • Україна зіграє з Італією вдев'яте;
  • У попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках;
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12;
  • Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені;
  • Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй;
  • Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль;
  • Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966);
  • Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.
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