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Шахтар – Blago-Юність 6:0: огляд матчу

«Гірники» заповнили паузу в змагальному календарі спарингом Шахтар – Blago-Юність 6:0: огляд матчу
Вчора 22:55 274 0
Шахтар – Blago-Юність 6:0: огляд матчу
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар обіграв Blago-Юність з села Верхня Івано-Франківської області у контрольному матчі.

Товариський матч
11 вересня

Шахтар (Донецьк) – Blago-Юність (Верхня) 6:0 (3:0)

Голи: 1:0  - 11 Келсі, 2:0 - 38 Егіналду, 3:0 - 45 Келсі, 4:0 - 58 Егіналду, 5:0 - 66 Бондаренко, 6:0 - 78 Янович

Шахтар: Рудько (Пузанков, 63), Міроші (Огарков, 63), Ракіцький (к) (Козік, 63), Глущенко (Удод, 63), Топалов, Бондаренко, Кастілло (Цуканов, 63), Криськів (Очеретько, 46), Невертон (Кащук, 63), Егіналду (Янович, 63), Келсі (Сікан, 63)

Раніше повідомлялося, що Судаков стане наступним дорогим продажем Шахтаря.

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