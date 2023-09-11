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Шахтар розгромив Blago-Юність у контрольному матчі

«Гірники» заповнили паузу в змагальному календарі спарингом
Сьогодні 19:39 280 0
Шахтар розгромив Blago-Юність у контрольному матчі
#Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар, скориставшись паузою у клубному календарі, викликаною міжнародними матчами, провів спаринг із командою Blago-Юність з села Верхня Івано-Франківської області.

"Гірники" здобули переконливу перемогу над опонентом із рахунком 6:0. 

Товариський матч

11 вересня

Шахтар (Донецьк) – Blago-Юність (Верхня) 6:0 (3:0)

Голи: 1:0  - 11 Келсі, 2:0 - 38 Егіналду, 3:0 - 45 Келсі, 4:0 - 58 Егіналду, 5:0 - 66 Бондаренко, 6:0 - 78 Янович

Шахтар: Рудько (Пузанков, 63), Міроші (Огарков, 63), Ракіцький (к) (Козік, 63), Глущенко (Удод, 63), Топалов, Бондаренко, Кастілло (Цуканов, 63), Криськів (Очеретько, 46), Невертон (Кащук, 63), Егіналду (Янович, 63), Келсі (Сікан, 63)

Раніше повідомлялося, що Судаков стане наступним дорогим продажем Шахтаря.

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