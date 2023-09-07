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Погба має найвищу зарплату в Ювентусі

Загальний зарплатний фонд становить 75,1 млн євро
Сьогодні 22:03 208 0
Погба має найвищу зарплату в Ювентусі
Фото: Getty Images
#Ювентус

Джерело - Calcio e Finanza.

Ювентус зменшив зарплатний фонд у сезоні 2023/24 на 21 млн євро, порівняно з попереднім.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Найвищу зарплату отримує півзахисник Поль Погба - 8 млн євро на рік після сплати податків. Також у трійці хавбек Адрієн Рабйо та нападник Душан Влахович - по 7 млн євро.

Загальний зарплатний фонд становить 75,1 млн євро. 

Рейтинг зарплат у Ювентусі на сезон 2023/24:

1. Поль Погба - 8 млн євро
2-3. Адрієн Рабйо - 7 млн євро
2-3. Душан Влахович - 7 млн євро
4. Войцех Щенсний - 6,5 млн євро
5. Алекс Сандро - 6 млн євро
6-7. Глейсон Бремер - 5 млн євро
6-7. Федеріко К'єза - 5 млн євро
8. Даніло - 4 млн євро
9-10. Даніеле Ругані - 3,5 млн євро
9-10. Аркадіуш Мілік - 3,5 млн євро

Нагадаємо, Ювентус хоче продовжити контракт з Погба.

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