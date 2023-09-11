Ребров: Я знаю, як буде грати збірна Італії

Збірній України важливо у грі проти Італії показати свою гру.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Я знаю, як буде грати Італія. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для італійців, так і для нас. Я завжди говорю футболістам, що вони повинні поважати суперника, але зосереджуватися на своїй грі.

Якщо ми завтра її не покажемо, то буде дуже важко. Ми розуміємо, наскільки важливою є гра для Італії, але повинні думати про нас", - відзначив Ребров.