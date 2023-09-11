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Ребров: Я знаю, як буде грати збірна Італії

Сергій Ребров прокоментував гру проти збірної Італії
Сьогодні 21:25 155 0
Ребров: Я знаю, як буде грати збірна Італії
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Збірній України важливо у грі проти Італії показати свою гру.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Я знаю, як буде грати Італія. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для італійців, так і для нас. Я завжди говорю футболістам, що вони повинні поважати суперника, але зосереджуватися на своїй грі.

Якщо ми завтра її не покажемо, то буде дуже важко. Ми розуміємо, наскільки важливою є гра для Італії, але повинні думати про нас", - відзначив Ребров.

Раніше Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією.

Матч Італія - Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня.

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