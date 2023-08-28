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Ярмоленко вирушив за кордон через проблеми з коліном

Ярмоленко продовжує заліковувати свою травму.
Сьогодні 20:45 311 0
Ярмоленко вирушив за кордон через проблеми з коліном
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко має проблеми з коліном, через що і пропустив гру проти Бешикташа.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Гравець вирушив до однієї з закордонних клінік для поглибленого обстеження. Лише після цього буде визначений метод лікування та терміни відновлення зіркового ветерана Динамо, який точно не зіграє проти Бешикташа у матчі-відповіді.

Ярмоленко зіграв у 5 матчах за Динамо після повернення, записавши до свого активу 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може пропустити матчі з Англією та Італією.

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