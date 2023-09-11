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Рубіалес подав у відставку

Президент Королівської іспанської футбольної федерації подав у відставку
Сьогодні 09:17 136 0
Рубіалес подав у відставку
#Луїс Рубіалес

Джерело - Чемпіон.

Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес прийняв рішення подати у відставку.

Про це він повідомив у твіттері.

"Сьогодні о 21:30 я передав виконувачу обов’язків президента, пану Педро Рочі, свою заяву про відставку з посади президента RFEF. Також повідомяю, що зробив те саме зі своєю посадою віцепрезидент УЄФА. Після швидкого відсторонення, проведеного ФІФА, а також решти проваджень, відкритих проти мене, зрозуміло, що я не зможу повернутися на свою посаду. Спроби чогось чекати та триматися за свою посаду не принесуть нічого позитивного ні Федерації, ні іспанському футболу.

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Окрім іншого, тому що де-факто існують сили, які завадять моєму поверненню. Я не хочу, щоб іспанський футбол постраждав від цієї безглуздої кампанії. Перш за все, я приймаю це рішення після того, як запевнив себе, що мій відхід сприятиме стабільності, яка дозволить і Європі, і Африці продовжувати об'єднуватися у мрії про ЧС-2030, що дозволить нашій країні провести найбільшу подію у світі.

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Я повинен дивитися вперед, дивитися в майбутнє. Тепер є щось, що мене справді турбує. Я вірю в правду і зроблю все від мене залежне, щоб вона восторжествувала. Мої доньки, моя родина та люди, які мене люблять, постраждали від наслідків надмірного переслідування, а також від брехні, але з кожним днем ​​правда все більше і більше перемагає. Щиро обіймаю всіх працівників, членів асамблеї, федерації та футболістів загалом, бажаючи їм удачі. Дякую всім, хто підтримував мене в цей час", - написав Рубіалес.

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