Жінка зачинилась в одній з церков міста Мотріль

Джерело - Чемпіон.

Анхелес Бехар, мати тимчасово відстороненого президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, оголосила про голодування.

Про це повідомляє Marca.

Жінка зачинилась в одній з церков міста Мотріль та оголосила, що починає голодування.

Вона заявила, що проти її сина розпочалось "нелюдське і криваве полювання, на яке він не заслужив".

Пані Бехар пообіцяла перебувати в церкві "вдень і вночі", поки у справі її сина не буде здійснене правосуддя.

La madre de Rubiales, en huelga de hambre



Ángeles Bejar se ha encerrado en una iglesia de Motril para protestar contra “la cacería” que sufre su hijo. Pide justicia.



🎙@BallesterosTV #HablandoClaro28A ▶https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/ZVxMaKNCwj — Hablando Claro (@HablandoTVE) August 28, 2023

ФІФА тимчасово відсторонила Рубіалеса від посади на 90 днів.

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