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Мати Рубіалеса оголосила голодування у церкві

Жінка зачинилась в одній з церков міста Мотріль
Сьогодні 13:16 346 0
Мати Рубіалеса оголосила голодування у церкві
#Луїс Рубіалес

Джерело - Чемпіон.

Анхелес Бехар, мати тимчасово відстороненого президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, оголосила про голодування.

Про це повідомляє Marca.

Жінка зачинилась в одній з церков міста Мотріль та оголосила, що починає голодування.

Вона заявила, що проти її сина розпочалось "нелюдське і криваве полювання, на яке він не заслужив".

Пані Бехар пообіцяла перебувати в церкві "вдень і вночі", поки у справі її сина не буде здійснене правосуддя.

ФІФА тимчасово відсторонила Рубіалеса від посади на 90 днів.

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