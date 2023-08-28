Джерело - Чемпіон.
Анхелес Бехар, мати тимчасово відстороненого президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, оголосила про голодування.
Про це повідомляє Marca.
Жінка зачинилась в одній з церков міста Мотріль та оголосила, що починає голодування.
Вона заявила, що проти її сина розпочалось "нелюдське і криваве полювання, на яке він не заслужив".
Пані Бехар пообіцяла перебувати в церкві "вдень і вночі", поки у справі її сина не буде здійснене правосуддя.
La madre de Rubiales, en huelga de hambre— Hablando Claro (@HablandoTVE) August 28, 2023
Ángeles Bejar se ha encerrado en una iglesia de Motril para protestar contra “la cacería” que sufre su hijo. Pide justicia.
🎙@BallesterosTV #HablandoClaro28A ▶https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/ZVxMaKNCwj
ФІФА тимчасово відсторонила Рубіалеса від посади на 90 днів.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!