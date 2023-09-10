Яремчук не був упевнений у переході у Валенсію

Роман Яремчук перед орендою у Валенсію не був упевнений, що матиме достатню кількість ігрового часу у клубі.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Коли цей трансфер взагалі відбувався, то з Валенсією проблем не було, тому що вони йшли за Рафою Міром із Севільї, але стало зрозуміло, що Мір не піде. І за профайлом тренеру Валенсії подобався Яремчук. З Брюгге проблем теж не було, бо вони розуміють, що заплатили за Яремчука, здається, 17 мільйонів. Вони бачать, що відбувається. Вони розуміють, що зараз його принаймні віддати кудись - це скоротити зарплатний кошторис, по-друге - спробувати його засвітити в хорошому чемпіонаті, щоб хтось його, можливо, взимку за якісь гроші купив.

Більше проблем було, як мені розповідали, із самим Яремчуком, бо він не був певен, що буде в цій команді грати. А для нього це була головна умова. Саме коли його вдалося переконати, що в тебе максимальні шанси мати в цій команді ігровий час і, можливо, почати сезон як основний форвард - тоді він дав своє добро. Щось за два дні до закриття європейського трансферного вікна", - розповів Співаковський.

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