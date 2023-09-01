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Тренер Валенсії: Чекаємо голів від Яремчука

Рубен Бараха прокоментував підписання Романа Яремчука
Сьогодні 17:55 216 0
Тренер Валенсії: Чекаємо голів від Яремчука
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Український нападник Роман Яремчук повинний стати корисним гравцем для Валенсії.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рубен Бараха.

"Характеристики Яремчука дають йому шанс стати корисним для нас гравцем. Його вік дає змогу сподіватися на прогрес. Ми чекаємо від нього мобільності в атаці та голів.

Сподіваємося, що Роману буде комфортно у команді і він зможе регулярно забивати. Ми чекаємо на нього саме цього. Подивимося, чи він буде готовий до завтрашнього матчу", – сказав Бараха.

Раніше Яремчук перейшов у Валенсію.

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