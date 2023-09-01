Яремчук: Щасливий опинитись у Валенсії

Український форвард Роман Яремчук сподівається проявити себе у Валенсії.

Про це розповів сам нападник.

"Щасливий опинитись у Валенсії, це великий клуб. Вважаю, що для мене це хороша можливість цього сезону. Сподіваюся, це буде гарний сезон для мене та команди. Знаю, що команда має неймовірних уболівальників.

Номер? Вибрав номер 17, під яким я грав у Генті. Я забивав там багато важливих голів, тож мені підходить цей номер", – сказав Яремчук.