Ребров - про нічию з Англією: Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі

Гравці збірної України зробили дуже гарне свято для людей, зігравши у нічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Ребров.

"Гравці зробили дуже гарне свято для людей. На стадіоні була дуже хороша атмосфера. Ніхто не хоче повертатися додому, тому що справа не тільки в результаті, а й в грі. Англія змінила нашу тактику. Ми намагалися атакувати, але в першому таймі Англія була сильною. Вони контролювали м’яч, але у футболі недостатньо контролювати м’яч. Англія створила не так багато моментів, тому що ми дуже добре захищалися.

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Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі. Ми повинні поважати суперника, але ми також повинні думати про свою гру. Думаю, що гравці зробили це. Якщо ви бачите обличчя гравців, то вони дуже втомлені. Дуже важко грати проти Англії. У них зараз немає емоцій, тому що вони дуже втомилися. Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватися. Будь-якому тренеру потрібен час. Я думаю, що завдяки хорошим результатам гравці повірять у те, що ми намагаємося їм показати", - сказав Ребров