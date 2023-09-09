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Україна - Англія 1:1: огляд матчу відбору Євро-2024

Команди обмінялися голами в першому таймі
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Україна - Англія 1:1: огляд матчу відбору Євро-2024
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Англії не визначили сильнішого у матчі 5-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
09 вересня

Україна - Англія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Зінченко, 1:1 - 41 Вокер

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко (Кривцов 46), Забарний, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук 65), Зінченко (Буяльський 76), Мудрик (Назарина 90), Циганков, Яремчук (Довбик 65)

Запас: Трубін, Лунін, Михайличенко, Ярмоленко, Ванат, Попов, Караваєв

Англія: Пікфорд, Вокер, Чілвелл, Райс, Гуехі, Магуайр, Сака (Галлагер 87), Хендерсон, Кейн, Беллінгем (Рашфорд 66), Меддісон (Фоден 66)

Запас: Джонстон, Рамсдейл, Тріпп'єр, Колуілл, Томорі, Філліпс, Данк, Езе, Вілсон

Попередження: Степаненко 22, Меддісон 35, Яремчук 43, Магвайр 86

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