Найкращим у матчі став Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став найкращим гравцем команди у матчі відбору Євро-2024 з Англією (1:1).

Про це повідомляє аналітичні портали SofaScore та WhoScored.

Футболіст Арсенала отримав 7,2 та 6,9 відповідно. 7.2 від SofaScore також заробив Віталій Буяльський, який вийшов на заміну, а WhoScored високо оцінив виступ Юхима Коноплі - 6,9.

Найкращим гравцем за версією обох порталів став Кайл Вокер, який відзначився голом.

Україна - Англія 1:1: огляд матчу відбору Євро-2024

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