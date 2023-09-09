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Зінченко та Буяльський - найкращі гравці збірної України в матчі з Англією за версією SofaScore

Найкращим у матчі став Кайл Вокер
Сьогодні 21:53 249 0
Зінченко та Буяльський - найкращі гравці збірної України в матчі з Англією за версією SofaScore
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став найкращим гравцем команди у матчі відбору Євро-2024 з Англією (1:1).

Про це повідомляє аналітичні портали SofaScore та WhoScored.

Футболіст Арсенала отримав 7,2 та 6,9 відповідно. 7.2 від SofaScore також заробив Віталій Буяльський, який вийшов на заміну, а WhoScored високо оцінив виступ Юхима Коноплі - 6,9.

Найкращим гравцем за версією обох порталів став Кайл Вокер, який відзначився голом.

  Україна - Англія 1:1: огляд матчу відбору Євро-2024

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