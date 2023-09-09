Бразилія розгромила Болівію: результати відбору ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.
Відбулися стартові матчі кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці.
Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, Раунд 1
09 вересня
Уругвай - Чилі 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 38 Де Ла Крус, 2:0 - 45+2 Вальверде, 3:0 - 71 Де Ла Крус, 3:1 - 74 Відаль
Бразилія - Болівія 5:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Родріго, 2:0 - 47 Рафінья, 3:0 - 53 Родріго, 4:0 - 61 Неймар, 4:1 - 78 Абрего, 5:1 - 90+3 Неймар
Раніше Аргентина дотиснула Еквадор.
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