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Бразилія розгромила Болівію: результати відбору ЧС-2026

Результати відбору ЧС-2026
Сьогодні 08:25 198 0
Бразилія розгромила Болівію: результати відбору ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.

Відбулися стартові матчі кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці.

Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, Раунд 1
09 вересня

Уругвай - Чилі 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Де Ла Крус, 2:0 - 45+2 Вальверде, 3:0 - 71 Де Ла Крус, 3:1 - 74 Відаль

Бразилія - Болівія 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Родріго, 2:0 - 47 Рафінья, 3:0 - 53 Родріго, 4:0 - 61 Неймар, 4:1 - 78 Абрего, 5:1 - 90+3 Неймар

Раніше Аргентина дотиснула Еквадор.

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