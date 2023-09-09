Матч відбудеться у суботу, 9 вересня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу збірна України зіграє з Англією.

Матч відбудеться у суботу, 9 вересня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.