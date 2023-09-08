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Зінченко: Постійно говорити про війну - мій обов’язок

Українець розповів про важливість говорити про Україну
Сьогодні 22:37 203 0
Зінченко: Постійно говорити про війну - мій обов’язок
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Українські гравці, які виступають за кордоном, мають постійно говорити про війну в Україні.

Про це заявив захисник Арсенала Олександр Зінченко.

"Футбол - це міжнародна мова. Якими б мовами ми не розмовляли, ми всі розуміємо, що таке футбол, та насолоджуємося цією грою. Я намагаюся використати будь-який момент. Я відчуваю, що це мій обов’язок - постійно говорити про війну та нагадувати людям у світі, що відбувається. Ми дуже вдячні ЗСУ за можливість грати та представляти Україну на такому високому рівні.

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Коли ми ще були в юнацьких збірних, наш тренер говорив, що куди б ми не виїжджали, ми завжди за кордоном повинні пам’ятати, що є представниками України, що ми є обличчям України.

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Сьогодні я, як гравець, який виступає за кордоном, повинен постійно показувати та розказувати всім, що насправді відбувається, яка страшна ситуація в Україні - війна. Люди у всьому світі повинні знати правду. Пропаганди дуже багато. Говорити правду - виклик для мене", - сказав Зінченко.

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