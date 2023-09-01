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Легіонер Дніпра-1 готовий покинути клуб після повернення в Дніпро

Сьогодні 10:52 186 0

Гравець Дніпра-1 Домінго Бланко може залишити команду, якщо вона повернеться в Дніпро.

Про це він розповів порталу Дніпрянин.

"Якщо команда повернеться у Дніпро, а не залишиться в Ужгороді, буду серйозно розглядати варіант з переходом, бо переїзд у Дніпро буде небезпечним для життя. Інформацію про Індепендьєнте підтверджую, це 100% правда.

Мені дуже подобалось, як вболівальники до мене ставилися і яку любов вони дарували. Я перепрошую, що ми не змогли досягнути успіхів в єврокубках", - сказав Бланко.

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