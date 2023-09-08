Головне
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:45 446
Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:04 285
Вільярреал може призначити головним тренером Рауля
Вчора 23:53 313
Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:43 2497
Будівельник не буде грати у новому сезоні ENBL
Вчора 20:01 508
Власника Чорноморця Кауфмана заарештували
Вчора 18:39 1814
Визначився склад учасників Суперліги сезону-2023/24
Вчора 17:56 673
Українська бригада арбітрів розсудить матч Сан-Марино - Словенія
Вчора 17:41 387
Шевченко зіграє у престижному турнірі з гольфу
Вчора 17:21 919
УЄФА та Асоціація європейських клубів узгодили нову модель розподілу доходів
Вчора 16:17 475
Прямі трансляції

Галатасарай та Фенербахче можуть підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Донні ван де Бек може покинути Манчестер Юнайтед
Сьогодні 12:42 168 0
Галатасарай та Фенербахче можуть підписати півзахисника Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#ван де Бек, #Галатасарай, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Фенербахче

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек може продовжити кар’єру в Туреччині.

Про це повідомляє ESPN.

Гравцем цікавляться Галатасарай та Фенербахче. "Червоні дияволи" готові розглянути будь-які пропозиції по футболісту, якого вони раніше виключили з заявки на Лігу чемпіонів.

Головний тренер команди Ерік тен Гаг дав зрозуміти ван де Беку, що він навряд чи гратиме багато після того, як клуб підписав Мейсона Маунта і Соф’яна Амрабата.

Нагадаємо, трансферне вікно в Туреччині відкрите до 15 вересня.

Напередодні Бешикташ підписав захисника Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE 1502
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 27023 1
Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024 Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024 2497
Кобін близький до відходу з Металіста Кобін близький до відходу з Металіста 1486
Власника Чорноморця Кауфмана заарештували Власника Чорноморця Кауфмана заарештували 1814
Леоненко: Я б не пішов з Динамо у Вестерло Леоненко: Я б не пішов з Динамо у Вестерло 1416
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 299616
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54742
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19868 7
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21779 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214963 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18226 3