Галатасарай та Фенербахче можуть підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Донні ван де Бек може покинути Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек може продовжити кар’єру в Туреччині.

Про це повідомляє ESPN.

Гравцем цікавляться Галатасарай та Фенербахче. "Червоні дияволи" готові розглянути будь-які пропозиції по футболісту, якого вони раніше виключили з заявки на Лігу чемпіонів.

Головний тренер команди Ерік тен Гаг дав зрозуміти ван де Беку, що він навряд чи гратиме багато після того, як клуб підписав Мейсона Маунта і Соф’яна Амрабата.

Нагадаємо, трансферне вікно в Туреччині відкрите до 15 вересня.

Напередодні Бешикташ підписав захисника Манчестер Юнайтед.