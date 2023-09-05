Бешикташ підписав захисника Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.
Манчестер Юнайтед оголосив про повноцінний трансфер центрального захисника команди Еріка Баї до Бешикташа.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 29-річного івуарійця з турецьким клубом буде розрахований до завершення сезону 2023/24.
Баї востаннє зіграв за МЮ у грудні 2021 року, минулий сезон на правах оренди провів у Марселі.
Юнайтед підписали футболіста влітку 2016 року з Вільярреала за 38 млн євро, це був перший трансфер Жозе Моурінью. В активі гравця 1 гол та 1 асист у 113 матчах за клуб.
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