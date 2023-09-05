Ван де Бек не потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на Лігу чемпіонів

Тренерський штаб Манчестер Юнайтед визначився із заявкою на наступний сезон Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Манкуніанці не включили до складу Донні ван де Бека, який прийшов у клуб за 40 мільйонів євро 3 роки тому.

Ван де Бек не пішов навіть в оренду минулого сезону і так і не пішов цього. У клубі збиралися розлучитися з нідерландським півзахисником, але схоже так і не знайшли претендентів, готових купити півзахисника, який не грав регулярно майже три сезони.

При цьому Юнайтед долучив до заявки всі підписання останнього дня (Алтая Байіндіра, Джонні Еванса, Серхіо Регілона і Соф'яна Амрабата), а також травмованих Тірела Маласію і Люка Шоу.

Повна заявка виглядає наступним чином:

воротарі: Алтай Байіндір, Андре Онана, Том Хітон.

захисники: Діого Далот, Віктор Лінделоф, Тайрел Малайзія, Лісандро Мартінес, Серхіо Регілон, Рафаель Варан, Джонні Еванс, Люк Шоу, Гаррі Магвайр, Аарон Ван-Біссака.

півзахисники: Соф'ян Амрабат, Каземіро, Крістіан Еріксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоміней, Мейсон Маунт.

нападники: Ентоні, Джейдон Санчо, Факундо Пеллістрі, Антоні Марсьяль, Маркус Решфорд і Расмус Гойлунд.

Напередодні Бешикташ підписав захисника Манчестер Юнайтед.