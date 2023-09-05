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Ван де Бек не потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на Лігу чемпіонів

Сьогодні 20:25 199 0
Ван де Бек не потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на Лігу чемпіонів
#Манчестер Юнайтед

Джерело - UA-футбол.

Тренерський штаб Манчестер Юнайтед визначився із заявкою на наступний сезон Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Манкуніанці не включили до складу Донні ван де Бека, який прийшов у клуб за 40 мільйонів євро 3 роки тому.

Ван де Бек не пішов навіть в оренду минулого сезону і так і не пішов цього. У клубі збиралися розлучитися з нідерландським півзахисником, але схоже так і не знайшли претендентів, готових купити півзахисника, який не грав регулярно майже три сезони.

При цьому Юнайтед долучив до заявки всі підписання останнього дня (Алтая Байіндіра, Джонні Еванса, Серхіо Регілона і Соф'яна Амрабата), а також травмованих Тірела Маласію і Люка Шоу.

Повна заявка виглядає наступним чином:

  • воротарі: Алтай Байіндір, Андре Онана, Том Хітон.
  • захисники: Діого Далот, Віктор Лінделоф, Тайрел Малайзія, Лісандро Мартінес, Серхіо Регілон, Рафаель Варан, Джонні Еванс, Люк Шоу, Гаррі Магвайр, Аарон Ван-Біссака.
  • півзахисники: Соф'ян Амрабат, Каземіро, Крістіан Еріксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоміней, Мейсон Маунт.
  • нападники: Ентоні, Джейдон Санчо, Факундо Пеллістрі, Антоні Марсьяль, Маркус Решфорд і Расмус Гойлунд.

Напередодні Бешикташ підписав захисника Манчестер Юнайтед.

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