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Україна - Англія: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 9 вересня
Сьогодні 09:51 824 0
Україна - Англія: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу збірна України зіграє з Англією. 

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Матч відбудеться у суботу, 9 вересня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

  Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

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