УАФ спростувала фальсифікацію документів щодо співпраці з Колліною

Українська асоціація футболу спростувала фальсифікацію документів про співпрацю та врегулювання боргових фінансових зобов’язань перед італійським рефері П’єрлуїджі Колліною.

Про це йдеться в заяві УАФ.

"Співпрацю з П’єрлуїджі Колліною, який наразі очолює Суддівський комітет ФІФА, УАФ розпочала в серпні 2012 року.

У межах виконання умов, передбачених контрактом, італійський спеціаліст здійснював реорганізацію системи професійного футбольного арбітражу та кураторство комітету професійного футбольного суддівства.

2015 року співпрацю з паном Колліною було продовжено ще на чотири роки зі змінами та доповненнями до положень попереднього контракту.

З об’єктивних економічних причин із часом виникла заборгованість перед італійським рефері, і співпраця сторін завершилася достроково.

Важливо: УАФ підробила підпис Колліни на важливому документі

Пан Колліна із цієї причини та з вимогами щодо погашення перед ним заборгованості з боку УАФ (гонорари та відступні) звернувся з позовом до суду міста Ньйон (Швейцарія). Спір між сторонами із цього приводу вирішувався саме в межах судового провадження у швейцарському суді.

Підсумком його врегулювання стало виконання УАФ своїх боргових зобов’язань перед італійським рефері, про що, серед іншого, свідчать відповідні платіжні документи на особистий рахунок пана Колліни, зокрема й від 2017 року також.