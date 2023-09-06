Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії

Джерело - Чемпіон.
Збірна України може перемогти Англію у відборі на Євро-2024.
Про це розповів півзахисник національної команди Михайло Мудрик.
"Вони фаворити. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що програєш, то краще не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України.
Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптації
Ми також хочемо перемогти. Не хочемо відібрати очки в Англії, ми хочемо собі в кишеню додати ці очки, взяти їх собі", - сказав Мудрик.
Матч Україна - Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Початок о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі.
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