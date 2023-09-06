Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії

Збірна України може перемогти Англію у відборі на Євро-2024.

Про це розповів півзахисник національної команди Михайло Мудрик.

"Вони фаворити. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що програєш, то краще не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України.