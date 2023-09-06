Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 3079
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Сьогодні 20:58 196
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Сьогодні 18:01 465
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Сьогодні 16:17 310
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Сьогодні 15:40 755
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Сьогодні 15:08 340
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Сьогодні 14:08 678
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Сьогодні 12:40 344
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 364
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 2708
Прямі трансляції

Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії

Вінгер збірної України прокоментував матч з Англією
Сьогодні 21:02 180 0
Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії
Фото: Getty Images
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Збірна України може перемогти Англію у відборі на Євро-2024.

Про це розповів півзахисник національної команди Михайло Мудрик.

"Вони фаворити. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що програєш, то краще не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України.

  Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптації

Ми також хочемо перемогти. Не хочемо відібрати очки в Англії, ми хочемо собі в кишеню додати ці очки, взяти їх собі", - сказав Мудрик.

Матч Україна - Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо 1609
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40429 1
Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо 1867
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків 2708
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 37144
Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 1942
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33435
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33333 3
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2891
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 40542 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 80583
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22912