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Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптації

Українець розповів про період адаптації в Англії
Сьогодні 20:01 242 0
Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптації
Фото: Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик пройшов етап адаптації в Англії.

Про це українець розповів порталу ВЗБІРНА.

"Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптаціїНайголовніше, вчити мову. Наступне - працювати не дивлячись ні на що. А все інше, воно стане на своє місце, твоє від тебе не втече. Спочатку - мова, потім - все інше. Вважаю, що вже пройшов період адаптації. Подобається Лондон", - сказав Мудрик.

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