Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптації

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик пройшов етап адаптації в Англії.

Про це українець розповів порталу ВЗБІРНА.

"Мудрик: Вважаю, що вже пройшов період адаптаціїНайголовніше, вчити мову. Наступне - працювати не дивлячись ні на що. А все інше, воно стане на своє місце, твоє від тебе не втече. Спочатку - мова, потім - все інше. Вважаю, що вже пройшов період адаптації. Подобається Лондон", - сказав Мудрик.