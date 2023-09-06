Манчестер Юнайтед може виключити Антоні зі складу

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може бути виключений зі складу команди.
Про це повідомляє UOL.
Раніше "червоні дияволи" легковажно ставилися до звинувачень з боку колишньої дівчини Антоні Габріели Каваллін. Але після того, як гравця виключили з заявки збірної Бразилії на вересневі матчі, в клубі змінили позицію щодо скандалу навколо 23-річного футболіста.
Зараз рада директорів Манчестер Юнайтед роздумує над тим, яке рішення варто прийняти стосовно бразильського вінгера. Очікується, що клуб збереже ту ж "лінію жорсткості", яку раніше застосували щодо Мейсона Грінвуда.
Нагадаємо, Грінвуд, який звинувачувався в побитті своєї дівчини, не зміг продовжити свою кар’єру в Манчестер Юнайтед навіть попри те, що поліція зняла з гравця всі звинувачення. Нещодавно Мейсон на правах оренди перейшов у Хетафе.