Манчестер Юнайтед може виключити Антоні зі складу

Антоні може втратити місце у складі Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може бути виключений зі складу команди.

Про це повідомляє UOL.

Раніше "червоні дияволи" легковажно ставилися до звинувачень з боку колишньої дівчини Антоні Габріели Каваллін. Але після того, як гравця виключили з заявки збірної Бразилії на вересневі матчі, в клубі змінили позицію щодо скандалу навколо 23-річного футболіста.

Зараз рада директорів Манчестер Юнайтед роздумує над тим, яке рішення варто прийняти стосовно бразильського вінгера. Очікується, що клуб збереже ту ж "лінію жорсткості", яку раніше застосували щодо Мейсона Грінвуда.

Нагадаємо, Грінвуд, який звинувачувався в побитті своєї дівчини, не зміг продовжити свою кар’єру в Манчестер Юнайтед навіть попри те, що поліція зняла з гравця всі звинувачення. Нещодавно Мейсон на правах оренди перейшов у Хетафе.