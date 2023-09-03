Головне
Світоліна поступилася Пегулі у трисетовій битві 3-го кола US Open
Сьогодні 01:04 1277
Світоліна планує зробити паузу після вильоту з US Open
Сьогодні 14:09 172
Ган нокаутував Співака: результати турніру UFC Fight Night 226
Сьогодні 08:54 597
СК Дніпро-1 зіграє з ЛНЗ, Колос - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 3 вересня
Сьогодні 08:08 475
Плотницький: Якби це був клуб, то всіх уже б вигнали
Сьогодні 01:24 1288
Україна програла 3-й матч поспіль на чемпіонаті Європи
Вчора 23:14 1214
Челсі з Мудриком поступився Ноттінгему, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Брнетфордом: результати матчів АПЛ
Вчора 22:30 1298
Ворскла мінімально здолала Олександрію в 6 турі УПЛ
Вчора 19:14 447
Сайнс несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Італії
Вчора 18:14 481
Карпати переграли Епіцентр, Металіст поступився Буковині: результати 6 туру Першої ліги
Вчора 17:50 989
Прямі трансляції

Глейзери вирішили відкласти продаж Манчестер Юнайтед до 2025 року

Сьогодні 13:09 213 0
Глейзери вирішили відкласти продаж Манчестер Юнайтед до 2025 року
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Tribuna.com.

Сім'я Глейзерів, яка володіє Манчестер Юнайтед, прийняла рішення зняти клуб з продажу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Причиною цього стало те, що жодна із зацікавлених у придбанні сторін так і не запропонувала бажані 10 мільярдів фунтів.

Наразі план полягає в тому, щоб ще раз спробувати продати клуб у 2025 році, коли має з'явитися більше претендентів.

Глейзери сподіваються, що вартість МЮ зросте на тлі збільшення доходів від продажу телевізійних прав та проведення чемпіонату світу-2026 у США, Канаді та Мексиці.

Останнє має підвищити інтерес американських мільярдерів до інвестицій у футбол, і саме це допоможе продати клуб за суму від 7 до 10 мільярдів фунтів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 21870
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 11122
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 47873
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 21405
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17248
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 298157
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22821 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21572 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7931 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40044
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61263
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11573 1