Глейзери вирішили відкласти продаж Манчестер Юнайтед до 2025 року

Сім'я Глейзерів, яка володіє Манчестер Юнайтед, прийняла рішення зняти клуб з продажу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Причиною цього стало те, що жодна із зацікавлених у придбанні сторін так і не запропонувала бажані 10 мільярдів фунтів.

Наразі план полягає в тому, щоб ще раз спробувати продати клуб у 2025 році, коли має з'явитися більше претендентів.

Глейзери сподіваються, що вартість МЮ зросте на тлі збільшення доходів від продажу телевізійних прав та проведення чемпіонату світу-2026 у США, Канаді та Мексиці.

Останнє має підвищити інтерес американських мільярдерів до інвестицій у футбол, і саме це допоможе продати клуб за суму від 7 до 10 мільярдів фунтів.