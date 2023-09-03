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Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ

Результати матчів 4-го туру АПЛ
Сьогодні 20:32 920 0
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Вулвергемптон, #Олександр Зінченко, #Крістал Пелес, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го вересня, відбулося 3 матчі в межах 4-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
4 тур, 3 вересня

Крістал Пелес - Вулвергемптон 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Едуар, 1:1 - 65 Хі Чхан, 2:1 - 78 Езе, 3:1 - 84 Едуар, 3:2 - 90+6 Кунья

Ліверпуль - Астон Вілла 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Собослай, 2:0 - 22 автогол Кеш, 3:0 - 55 Салах

Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Рашфорд, 1:1 - 28 Едегор, 2:1 - 90+6 Райс, 3:1 - 90+11 Жезус

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі 76 хвилин.

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