Тен Гаг: Не можна було зараховувати другий гол Арсенала

Манчестер Юнайтед заслужив перемогу над Арсеналом у матчі четвертого туру АПЛ (1:3).
Про це заявив наставник манкуніанців Ерік тен Гаг.
"Я вважаю, що ми заслужили перемогу в цій грі, але ви не завжди отримуєте те, що заслуговуєте. Я більше дивлюся на те, як ми розвиваємося. Якщо порівнювати цю зустріч та гру з Вулвергемптоном, то є великий прогрес. Сьогодні на полі була команда. Я дуже задоволений цим виступом і прогресом.
Ми прогресуємо, дотримуємося плану і віримо, що в майбутньому будемо вигравати такі матчі. Другий гол Арсенала? Не можна було його зараховувати, там був явний фол", - сказав тен Гаг.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!