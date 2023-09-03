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Тен Гаг: Не можна було зараховувати другий гол Арсенала

Сьогодні 22:39 146 0
Тен Гаг: Не можна було зараховувати другий гол Арсенала
Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед заслужив перемогу над Арсеналом у матчі четвертого туру АПЛ (1:3).

Про це заявив наставник манкуніанців Ерік тен Гаг.

"Я вважаю, що ми заслужили перемогу в цій грі, але ви не завжди отримуєте те, що заслуговуєте. Я більше дивлюся на те, як ми розвиваємося. Якщо порівнювати цю зустріч та гру з Вулвергемптоном, то є великий прогрес. Сьогодні на полі була команда. Я дуже задоволений цим виступом і прогресом.

Ми прогресуємо, дотримуємося плану і віримо, що в майбутньому будемо вигравати такі матчі. Другий гол Арсенала? Не можна було його зараховувати, там був явний фол", - сказав тен Гаг.

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