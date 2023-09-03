Тен Гаг: Не можна було зараховувати другий гол Арсенала

Манчестер Юнайтед заслужив перемогу над Арсеналом у матчі четвертого туру АПЛ (1:3).

Про це заявив наставник манкуніанців Ерік тен Гаг.

"Я вважаю, що ми заслужили перемогу в цій грі, але ви не завжди отримуєте те, що заслуговуєте. Я більше дивлюся на те, як ми розвиваємося. Якщо порівнювати цю зустріч та гру з Вулвергемптоном, то є великий прогрес. Сьогодні на полі була команда. Я дуже задоволений цим виступом і прогресом.