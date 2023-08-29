Кучер очолить ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером ЛНЗ стане Олександр Кучер.
Про це повідомляє ВЗБІРНА.
Раніше була інформація, що команду після звільнення Олександра Ковпака команду повинен був очолити Олег Дулуб.
Кучер покинув Дніпро-1 на старті цього сезону.
Вказується, що на рішення керівництва вплинув агент Олексій Люндовський – він близький до Євгена Краснікова. Також згадується факт про перехід ексгравців Металіста в ЛНЗ.
Нагадаємо, після звільнення Олександра Ковпака ЛНЗ оголосив, що в матчі з Металістом 1925 діями команди керуватиме Юрій Дудник.