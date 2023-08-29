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Кучер очолить ЛНЗ

ЛНЗ визначився з новим головним тренером
Сьогодні 14:58 158 0
Кучер очолить ЛНЗ
#ЛНЗ Черкаси, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером ЛНЗ стане Олександр Кучер.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

Раніше була інформація, що команду після звільнення Олександра Ковпака команду повинен був очолити Олег Дулуб.

Кучер покинув Дніпро-1 на старті цього сезону.

Вказується, що на рішення керівництва вплинув агент Олексій Люндовський – він близький до Євгена Краснікова. Також згадується факт про перехід ексгравців Металіста в ЛНЗ.

Нагадаємо, після звільнення Олександра Ковпака ЛНЗ оголосив, що в матчі з Металістом 1925 діями команди керуватиме Юрій Дудник.

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