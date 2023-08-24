Дулуб близький до призначення головним тренером у ЛНЗ

Його помічниками будуть екстренер Зорі та Ворскли Юрій Дудник

Новим головним тренером ЛНЗ призначено 57-річного білоруського фахівця Олега Дулуба.

Про це повідомляє Sport.ua.

Його помічниками будуть екстренер Зорі та Ворскли Юрій Дудник і колишній тренер воротарів Металіста Андрій Дикань. Ще одна позиція в тренерському штабі поки що вакантна.

Сьогодні, 24 серпня, черкаська команда провела перше тренування з новим тренерським штабом.

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