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Дулуб близький до призначення головним тренером у ЛНЗ

Його помічниками будуть екстренер Зорі та Ворскли Юрій Дудник
Сьогодні 19:52 171 0
Дулуб близький до призначення головним тренером у ЛНЗ
#ЛНЗ Черкаси, #Олег Дулуб

Джерело - Sport.ua.

Новим головним тренером ЛНЗ призначено 57-річного білоруського фахівця Олега Дулуба.

Про це повідомляє Sport.ua.

Його помічниками будуть екстренер Зорі та Ворскли Юрій Дудник і колишній тренер воротарів Металіста Андрій Дикань. Ще одна позиція в тренерському штабі поки що вакантна.

Сьогодні, 24 серпня, черкаська команда провела перше тренування з новим тренерським штабом.

Повідомлялося, що Кучер може очолити клуб УПЛ.

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