Реалу запропонували підписати Марсьяля

Антоні Марсьяль може змінити клуб

Манчестер Юнайтед звернувся до Реала з пропозицією підписати свого нападника Антоні Марсьяля.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, це трапилося після травми Вінісіуса Жуніора, через яку він може пропустити 4-5 тижнів. Тепер у мадридців залишилися лише Родріго, Хоселу та Браїм Діас на цій позиції – їх там використовували у спарингах.

Це може бути як оренда, так і право викупу, проте рішення Реала наразі невідоме.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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