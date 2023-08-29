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Реалу запропонували підписати Марсьяля

Антоні Марсьяль може змінити клуб
Сьогодні 08:52 145 0
Реалу запропонували підписати Марсьяля
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед звернувся до Реала з пропозицією підписати свого нападника Антоні Марсьяля.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, це трапилося після травми Вінісіуса Жуніора, через яку він може пропустити 4-5 тижнів. Тепер у мадридців залишилися лише Родріго, Хоселу та Браїм Діас на цій позиції – їх там використовували у спарингах.

Це може бути як оренда, так і право викупу, проте рішення Реала наразі невідоме.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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