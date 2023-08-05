Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді

Лідер Реала хотів би бачити у команді Кіліана Мбаппе

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор захоплюється нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє Marca.

Бразилець хотів би зіграти з Мбаппе в одній команді – він поважає його та пам’ятає, що саме француз був одним з тих, хто став на його захист під час расистських скандалів.

ПСЖ наразі відсторонило Мбаппе від тренувань з основною командою.

Його хочуть продати, адже він не має наміру продовжувати контракт, який спливає наступного літа.

Сам Кіліан планує провести сезон в Парижі та піти вільним агентом в Реал.

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