Вінісіус може пропустити місяць через пошкодження

Є підозра на розрив правого підколінного сухожилля правої ноги

Джерело - AS.

Травма вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, яку він отримав у матчі 3-го туру Ла Ліги проти Сельти, може виявитися серйознішою, ніж спочатку вважали у клубі.

Про це повідомляє AS.

Є підозра на розрив правого підколінного сухожилля правої ноги. Якщо діагноз підтвердиться, то це означатиме близько 4-5 тижнів відновлення.

Сьогодні бразильцю зроблять МРТ, після якого буде більш точна інформація про характер пошкодження, але вже відомо, що Віні точно пропустить найближчий матч Ла-Ліги проти Хетафе, а також не зможе зіграти у вересні за свою збірну.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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