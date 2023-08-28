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Вінісіус може пропустити місяць через пошкодження

Є підозра на розрив правого підколінного сухожилля правої ноги
Сьогодні 11:16 219 0
Вінісіус може пропустити місяць через пошкодження
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Сельта, #Вінісіус Жуніор

Джерело - AS.

Травма вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, яку він отримав у матчі 3-го туру Ла Ліги проти Сельти, може виявитися серйознішою, ніж спочатку вважали у клубі.

Про це повідомляє AS.

Є підозра на розрив правого підколінного сухожилля правої ноги. Якщо діагноз підтвердиться, то це означатиме близько 4-5 тижнів відновлення.

Сьогодні бразильцю зроблять МРТ, після якого буде більш точна інформація про характер пошкодження, але вже відомо, що Віні точно пропустить найближчий матч Ла-Ліги проти Хетафе, а також не зможе зіграти у вересні за свою збірну.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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