Шевченко: Це дуже яскрава перемога, Усик молодець сьогодні

Андрій Шевченко привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко привітав Олександра Усика з перемогою над британцем Даніелем Дюбуа.

Відповідний коментар колишній футболіст дав після бою.

"Мені дуже приємно, я дуже радий за Сашу. Це дуже яскрава перемога, він молодець сьогодні. І яка підтримка у Польщі сьогодні. Вітаю, це дуже важлива перемога для всіх нас. Сашко приїжджав, підтримував команду, коли я ще був тренером національної збірної, приїжджав на тренування.

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Зараз ми обоє амбасадори United24, тому дуже важливо для нас робити всю роботу, щоб підтримати Україну. Мені дуже приємно бути тут, підтримати його. Яскрава перемога", - сказав Шевченко.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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