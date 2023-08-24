Зоря поступилася Славії, Шериф з Ковалем зіграв унічию з Клаксвіком: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.
Ліга Європи 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 24 серпня
Голи: 1:0 - 81 Тіджані, 2:0 - 90+4 Масопуст
Хекен - Абердін 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Лаюні, 2:0 - 69 Садік, 2:1 - 75 Міовскі, 2:2 - 79 Девлін
Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 39 Крейчі(пен), 1:1 - 44 Шпікич, 2:1 - 59 Перич, 3:1 - 61 Іванушец
Лудогорець - Аякс 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 16 Кудус, 0:2 - 18 Кудус, 0:3 - 40 Броббі, 0:4 - 50 Кудус, 1:4 - 70 Вердон(пен)
Олімпія Любляна - Карабах 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Медіна, 0:2 - 44 Андраде
Рояль Уніон СЖ - Лугано 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Екерт, 2:0 - 71 Терхо
Слован Братислава - Аріс 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Толич, 2:0 - 57 Стрелец, 2:1 - 73 Маямбела
Клаксвік - Шериф 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Да Сільва, 1:1 - 73 Мбекелі
ЛАСК - Зріньскі 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Жуль, 2:0 - 12 Жуль, 2:1 - 71 Більбія
Олімпіакос Пірей - Чукарічкі 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Ель-Каабі, 2:0 - 16 Фортуніс, 3:0 - 40 Ель-Каабі, 3:1 - 90+2 Янковіч
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