Реал спробує підписати Мбаппе

Джерело - sport.ua.
Реал зробить ще одну спробу підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє Footmercato.
Це відбудеться в останні дні літнього трансферного вікна. ПСЖ хоче отримати за свого гравця 150 мільйонів євро.
Нагадаємо, контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується через рік, влітку 2024 року. Раніше повідомлялося про те, що сторони домовилися з приводу нової угоди, саме це і було головною умовою для повернення 24-річного футболіста до складу чемпіонів Франції.
Раніше ПСЖ орендував захисника Барселони.
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