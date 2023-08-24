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Реал спробує підписати Мбаппе

Мбаппе влітку може покинути ПСЖ
Сьогодні 12:25 201 0
Реал спробує підписати Мбаппе
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Реал зробить ще одну спробу підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Footmercato.

Це відбудеться в останні дні літнього трансферного вікна. ПСЖ хоче отримати за свого гравця 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується через рік, влітку 2024 року. Раніше повідомлялося про те, що сторони домовилися з приводу нової угоди, саме це і було головною умовою для повернення 24-річного футболіста до складу чемпіонів Франції.

Раніше ПСЖ орендував захисника Барселони.

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