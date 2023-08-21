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ПСЖ орендував захисника Барселони

ПСЖ підсилився захисником
Сьогодні 15:45 240 0
ПСЖ орендував захисника Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Дест, #ПСВ, #Футбольні трансфери

Джерело - fcbarcelona.es.

Захисник Барселони Сержиньйо Дест на правах оренди перейшов в ПСВ.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Орендна угода 22-річного американця розрахована на сезон 2023/24. Футболіст виступатиме під 8-м номером.

Нідерландський клуб має право викупу футболіста, а Барселона в такому випадку залишить за собою відсоток від майбутнього продажу гравця.

Сезон 2022/23 Дест на правах оренди провів у Мілані, результативними діями у 14 матчах не відзначився.

Раніше Барселона переграла Кадіс.

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