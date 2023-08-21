Мбаппе близький до продовження контракту з ПСЖ

Поточний контракт діє до літа 2024 року

Джерело - The Times.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє The Times.

Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі та сам футболіст і його представники довго вели перемовини і в результаті наближаються до компромісу.

Поточний контракт діє до літа 2024 року. Нова угода буде розрахована до 2025 року.

Контракт може бути продовжений, якщо там буде передбачена клаусула за його розірвання.

Раніше ПСЖ орендував захисника Барселони.

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