Головне
Шахтар та Кривбас зіграли внічию в матчі з 6 голами та 3 вилученнями
Вчора 21:11 1224
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 18:12 8290
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 14:23 67839
Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії
Сьогодні 13:38 872
Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером
Сьогодні 12:30 549
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 11:37 321675 3
Григорчук - найкращий тренер 4 туру УПЛ
Сьогодні 11:27 412
Музичук здобула бронзу Кубку світу
Сьогодні 08:41 933
Курченко виборола бронзу на Гран-прі у Загребі
Сьогодні 08:25 566 1
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:08 2673
Прямі трансляції

Мбаппе близький до продовження контракту з ПСЖ

Поточний контракт діє до літа 2024 року
Сьогодні 21:38 193 0
Мбаппе близький до продовження контракту з ПСЖ
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - The Times.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє The Times.

Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі та сам футболіст і його представники довго вели перемовини і в результаті наближаються до компромісу.

Поточний контракт діє до літа 2024 року. Нова угода буде розрахована до 2025 року.

Контракт може бути продовжений, якщо там буде передбачена клаусула за його розірвання.

Раніше ПСЖ орендував захисника Барселони.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 321675 3
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 8290
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 67839
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 12993
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 17612
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги 2673
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21815
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25891
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320498 7
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77914
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269643
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48400