Кучер може очолити клуб УПЛ

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#ЛНЗ, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Кучер

Джерело - sport.ua.

Екстренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер розглядається як кандидат на посаду головного тренера ЛНЗ.

Про це повідомляє  Sport.ua.

Ця посада стала вакантною напередодні, коли черкаський клуб програв на своєму полі Вікторії у матчі четвертого попереднього раунду Кубка України (0:1). Вже за дві години після гри черкаський клуб оголосив про відставку Олександра Ковпака, побажавши тому "великих досягнень".

ЛНЗ із 3 очками після чотирьох турів посідає 13-те місце в УПЛ. 

Раніше Кучер залишив Дніпро-1 після поразки від Оболоні та вильоту з єврокубків.

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