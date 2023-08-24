Кучер може очолити клуб УПЛ

Кучер може повернутися до роботи

Екстренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер розглядається як кандидат на посаду головного тренера ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport.ua.

Ця посада стала вакантною напередодні, коли черкаський клуб програв на своєму полі Вікторії у матчі четвертого попереднього раунду Кубка України (0:1). Вже за дві години після гри черкаський клуб оголосив про відставку Олександра Ковпака, побажавши тому "великих досягнень".

ЛНЗ із 3 очками після чотирьох турів посідає 13-те місце в УПЛ.

Раніше Кучер залишив Дніпро-1 після поразки від Оболоні та вильоту з єврокубків.