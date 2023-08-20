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Головний тренер Дніпра-1 Кучер подав у відставку

Кучер очолював Дніпро-1 з початку минулого сезону
Сьогодні 17:11 173 0
Головний тренер Дніпра-1 Кучер подав у відставку
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер покинув свою посаду після поразки від Оболоні в матчі 4-го туру УПЛ (1:2).

Про це український фахівець оголосив на пресконференції.

Кучер очолював Дніпро-1 з початку минулого сезону.

Дніпряни під керівництвом Кучера посіли друге місце в розіграші чемпіонату України 2022/2023.

Раніше Дніпро-1 оголосив про припинення співпраці з Красніковим.

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