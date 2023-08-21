Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення

Вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд прокоментував свій відхід з клубу.

Про це повідомляє ESPN.

"Я хочу почати з того, що я розумію, що люди будуть засуджувати мене через те, що вони побачили та почули в соціальних мережах, і я знаю, що люди подумають про найгірше. Мене виховали зі знанням, що насильство чи знущання в будь-яких стосунках — це неправильно, я не робив того, у чому мене звинувачували, і в лютому з мене зняли всі звинувачення.