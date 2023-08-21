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Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення

Сьогодні 20:18 182 0
Грінвуд: Залишити Манчестер Юнайтед - найкраще рішення
#Грінвуд, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ESPN.

Вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд прокоментував свій відхід з клубу.

Про це повідомляє ESPN.

"Я хочу почати з того, що я розумію, що люди будуть засуджувати мене через те, що вони побачили та почули в соціальних мережах, і я знаю, що люди подумають про найгірше. Мене виховали зі знанням, що насильство чи знущання в будь-яких стосунках — це неправильно, я не робив того, у чому мене звинувачували, і в лютому з мене зняли всі звинувачення.

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Однак я повністю визнаю, що робив помилки у своїх стосунках, і я беру на себе свою частку відповідальності за ситуації, які призвели до публікації в соціальних мережах. Сьогоднішнє рішення було частиною спільного процесу між Манчестер Юнайтед, моєю родиною і мною. Найкращим рішенням для всіх нас є те, що я продовжу свою футбольну кар'єру поза Олд Траффорд, де моя присутність не буде відволікати клуб", - cказав Грінвуд.

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