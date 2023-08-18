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Півзахисник Саутгемптона Лавіа попрощався з клубом

Гравець був близький до переходу в Челсі
Сьогодні 11:59 172 0
Півзахисник Саутгемптона Лавіа попрощався з клубом
#Саутгемптон, #Челсі, #Ромео Лавіа

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавіа попрощався з клубом.

Відповідне звернення він зробив у Інстаграмі.

"Вболівальникам "святих". Прощаючись, я хочу сказати вам велике дякую за все, що ви дали мені протягом мого перебування тут. Я миттєво відчув вашу любов, попри те, що ми не досягли спільних цілей. Я ніколи не забуду віру, яку мені показали клуб і "святі" в усьому світі. Сподіваюся, що я зміг відплатити за вашу віру в мене.

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Я хотів би особливо подякувати всім моїм одноклубникам та всім співробітникам клубу, які тісно чи ні залучені до мене. За те, що ви обійняли мене того дня, як я пройшов Стейплвудським кампусом, і за всю щоденну роботу та допомогу за лаштунками, завдяки чому я став кращою людиною, спортсменом та футболістом.

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Ви всі зіграли величезну роль у полегшенні моєї інтеграції у справжній професійний футбол. Я буду вічно вам вдячний. З цих причин цей клуб завжди буде близьким моєму серцю. Бажаю удачі в цьому сезоні та з нетерпінням чекаю, що скоро клуб повернеться в АПЛ, де йому й місце. Дякую, "святі", - написав Лавіа

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Допис, поширений Romeo Lavia (@lavizzy6)

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