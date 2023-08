Челсі домовився з Саутгемптоном про трансфер Лавіа

Челсі та Саутгемптон погодили перехід опорного півзахисника Ромео Лавіа в лондонський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 60 мільйонів фунтів, включно з бонусами

19-річний бельгієць цього тижня пройде медогляд, згоду на перехід у Челсі він дав ще 14 серпня.

Roméo Lavia to Chelsea, here we go! Deal agreed between clubs on final fee short of £60m add-ons included — structure also agreed 🚨🔵🇧🇪



Lavia will undergo medical tests this week, just informed by clubs that the agreement has been reached.



Roméo said yes to Chelsea on Monday. pic.twitter.com/sH9wlpYlnk