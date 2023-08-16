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Челсі домовився з Саутгемптоном про трансфер Лавіа

Сума трансферу складе 60 мільйонів фунтів
Сьогодні 09:20 180 0
Челсі домовився з Саутгемптоном про трансфер Лавіа
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Саутгемптон, #Челсі, #Ромео Лавіа

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Саутгемптон погодили перехід опорного півзахисника Ромео Лавіа в лондонський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 60 мільйонів фунтів, включно з бонусами

19-річний бельгієць цього тижня пройде медогляд, згоду на перехід у Челсі він дав ще 14 серпня.

Нагадаємо, Лестер орендував півзахисника Челсі.

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