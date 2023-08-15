Баварія цікавиться воротарем Манчестер Сіті

Голкіпер Манчестер Сіті Штефан Ортега потрапив у сферу інтересів Баварії.

Про це повідомляє Sky Sport.

Мюнхенці розглядали можливість підписання Штефана ще у січні цього року після того, як Мануель Ноєр надовго вибув через травму, однак вибрали Яна Зоммера.

Цього літа швейцарець перейшов до Інтера, тож Баварія знову повернулася до варіанту з Ортегою.

Зазначається, що головний тренер містян Пеп Гвардіола задоволений роботою другого воротаря команди, тому клуб хоче запропонувати йому продовження контракту.

Ортега приєднався до Сіті влітку минулого року, перейшовши з Армінії. У сезоні 2022/23 він провів 17 матчів в усіх турнірах, 8 з яких відстояв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Баварія націлилася на ексголкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.