Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза

Півзахисник та капітан Саутгемптона Джеймс Ворд-Проуз перейде у Вест Гем.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби узгодили між собою суму трансферу 28-річного гравця. Вест Гем заплатить за Ворда-Проуза 30 мільйонів євро.

Сторони обговорюють точну дату оголошення переходу.

How good of a signing could James Ward-Prowse be for West Ham? ⚒️ pic.twitter.com/v5I4vr2NM4