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Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза

Клуби узгодили між собою суму трансферу
Сьогодні 20:42 205 0
Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза
#Вест Гем, #Саутгемптон, #Джеймс Ворд-Проуз

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник та капітан Саутгемптона Джеймс Ворд-Проуз перейде у Вест Гем.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби узгодили між собою суму трансферу 28-річного гравця. Вест Гем заплатить за Ворда-Проуза 30 мільйонів євро.

Сторони обговорюють точну дату оголошення переходу.

Нагадаємо, Вест Гем домовився про трансфер Магвайра.

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