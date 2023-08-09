Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза

Клуби узгодили між собою суму трансферу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник та капітан Саутгемптона Джеймс Ворд-Проуз перейде у Вест Гем.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби узгодили між собою суму трансферу 28-річного гравця. Вест Гем заплатить за Ворда-Проуза 30 мільйонів євро.

Сторони обговорюють точну дату оголошення переходу.

How good of a signing could James Ward-Prowse be for West Ham? ⚒️ pic.twitter.com/v5I4vr2NM4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2023

Нагадаємо, Вест Гем домовився про трансфер Магвайра.

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