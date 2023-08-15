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Луческу: Уболівальники Аріса чинили неймовірний тиск на арбітра

Мірча Луческу прокоментував поразку від Аріса у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 17:10 277 0
Луческу: Уболівальники Аріса чинили неймовірний тиск на арбітра
#Аріс, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - tribuna.com.

Уболівальник Аріса чинили неймовірний тиск на арбітра та гравців Динамо у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я хотів би, щоб люди прийшли на матч за Арісом в четвер. Ми гратимемо після важкого періоду. З Києва до Салонік я їхав 23 години. Їхав поїздом до Чернівців, потім автобусом до Сучави, а звідти літаком. Тому ми попросили скасувати матч чемпіонату, щоб підготуватися. Відновити гравців після такої подорожі неможливо.

Тепер я чекаю на реакцію моєї команди. Ми незаслужено програли в Салоніках. Призначили пенальті, якого не було. У нас був чистий пенальті, і його не дали. Атмосфера була більше схожа на матч Рапід - Петролул, але уболівальники не були такими цивілізованими, як на Джулешті (домашній стадіон Рапіда, де гратиме Динамо - прим.).

Нас ображали, обпльовували, чинили неймовірний тиск на арбітра. Тому ми дуже хочемо перемоги та виходу у наступний раунд. Потім може бути матч з Бешикташем у Бухаресті. Їхні вболівальники також дуже близькі до команди", - сказав Луческу.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Мірча Луческу покине киян у разі невиходу до групового етапу Ліги конференцій.

Поєдинок-відповідь між Динамо і Арісом відбудеться 17 серпня і розпочнеться о 20:00. Перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.

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