Основний воротар Аріса може пропустити матч з Динамо

У кіпера підозра на розтягнення зв'язок

Капітан і воротар Аріса Хуліан Куеста ризикує пропустити матч-відповідь із Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

32-річний голкіпер отримав пошкодження на тренуванні. У футболіста підозра на розтягнення зв'язок. Його участь у грі з київським клубом вкрай сумнівна. Ймовірно, його замінить Елефтеріос Хутезіотіс, який перейшов цього літа з Іонікоса.

Крім того, в лазареті залишаються захисник Якуб Брабец і вінгер Кіке Саверіо.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Мірча Луческу покине киян у разі невиходу до групового етапу Ліги конференцій. Поєдинок-відповідь між Динамо і Арісом відбудеться 17 серпня і розпочнеться о 20:00. Перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.